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Santa Cruz: refuerzan seguridad en el Comando Policial por alerta de dron

El sobrevuelo de un dron no identificado activó un operativo de seguridad en el Comando Departamental, en medio de amenazas de atentado y controles por el caso Marset.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

19/03/2026 22:21

Santa Cruz: refuerzan seguridad en el Comando Policial por alerta de dron
Santa Cruz, Bolivia

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Un contingente policial se mantiene en resguardo del Comando Departamental de la Policía en Santa Cruz de la Sierra, en medio de una alerta generada la noche de este jueves por el sobrevuelo de un dron no identificado sobre el edificio institucional.

Según se informó, el dron no pertenecería a la institución, lo que generó susceptibilidad y activó de inmediato protocolos de seguridad tanto en el interior como en el exterior del comando.

La presencia policial se ha intensificado en la zona del segundo anillo, donde agentes equipados con chalecos antibalas y dispositivos de seguridad permanecen en vigilia para resguardar la infraestructura y garantizar la integridad del personal.

Este despliegue ocurre en un contexto de amenazas de un presunto atentado, lo que ha elevado el nivel de alerta en la capital cruceña. Asimismo, durante la jornada se mantuvieron operativos y controles preventivos vinculados al caso de Sebastián Marset, cuyas investigaciones continúan en desarrollo.

Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el origen del dron ni sobre posibles responsables, mientras el operativo de seguridad se mantiene activo en la zona.

Santa Cruz: refuerzan seguridad en el Comando Policial por alerta de dron

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