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Caso Marset: Vehículo de extranjeros que redujeron a policías aparece abandonado

El vehículo fue encontrado abandonado en la radial 17 y medio y trasladado a dependencias de la Felcc para su investigación.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

24/03/2026 7:40

Santa Cruz, Bolivia

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Una camioneta con características similares a la utilizada por presuntos extranjeros en un hecho vinculado a Sebastián Marset fue encontrada abandonada en el barrio Hilandería, tras la alerta de vecinos de la zona.

El hallazgo se registró en inmediaciones de la radial 17 y medio, donde los habitantes reportaron la presencia sospechosa del motorizado. Al llegar al lugar, efectivos constataron que el vehículo se encontraba abandonado.

De acuerdo con información preliminar, la camioneta habría sido utilizada por al menos cinco extranjeros que ingresaron a un inmueble relacionado con Marset, donde redujeron a dos efectivos que se encontraban en el interior. Posteriormente, los sujetos sustrajeron diversas pertenencias del domicilio.

El vehículo fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde se realizarán las pericias correspondientes para esclarecer su vínculo con el hecho investigado.

 

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