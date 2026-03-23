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Hallan enmanillados a dos policías en vivienda vinculada a Sebastián Marset en el Urubó

Las primeras hipótesis apuntan a que los autores del hecho podrían estar vinculados al entorno de seguridad del propio Marset, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

Red Uno de Bolivia

23/03/2026 13:05

Hallan enmanillados a dos policías en vivienda vinculada a Sebastián Marset en el Urubó. FOTO: NTV/RED UNO.

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Dos efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) fueron encontrados enmanillados al interior de un inmueble ubicado en la zona del Urubó, previamente incautado y vinculado al presunto narcotraficante Sebastián Marset.

De acuerdo con reportes preliminares, al menos cinco personas de nacionalidad extranjera llegaron al lugar vestidas con indumentaria policial. Los individuos lograron sorprender a los agentes que custodiaban la vivienda, reduciéndolos y colocándoles manillas antes de ingresar al inmueble. Posteriormente, los efectivos fueron encontrados en el interior del domicilio.

El incidente ocurrió en un contexto clave, ya que en ese momento se desarrollaban acciones relacionadas con la apertura de cajas fuertes incautadas dentro de la propiedad, lo que incrementa la relevancia del hecho en el marco de las investigaciones contra el entorno de Marset.

Posteriormente, personal de la Felcn, junto a representantes del Ministerio Público, arribó al lugar y encontró a los uniformados en esas condiciones. Ambos efectivos se encontraban resguardando la vivienda como parte de las medidas de seguridad tras la incautación del inmueble.

Las primeras hipótesis apuntan a que los autores del hecho podrían estar vinculados al entorno de seguridad del propio Marset, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe detallado sobre lo sucedido ni han confirmado la aprehensión de sospechosos. Sin embargo, se desplegaron operativos en la zona del Urubó con el objetivo de dar con los responsables y esclarecer las circunstancias del hecho. El caso permanece en investigación.

 

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