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Abren cajas fuertes incautadas a Sebastián Marset y crece la expectativa por su contenido

Los dispositivos de seguridad, de estructura metálica reforzada y dimensiones considerables, se han convertido en uno de los elementos más llamativos dentro del proceso investigativo.

Red Uno de Bolivia

23/03/2026 10:35

Abren cajas fuertes ligadas a Marset. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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Este lunes 23 de marzo, autoridades bolivianas procedieron a la apertura de dos cajas fuertes de gran tamaño incautadas durante los operativos contra la organización criminal vinculada al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Los dispositivos de seguridad, de estructura metálica reforzada y dimensiones considerables, se han convertido en uno de los elementos más llamativos dentro del proceso investigativo. Las cajas fueron halladas entre bienes asociados a la red criminal, lo que ha generado expectativa sobre el tipo de contenido que podrían resguardar, ya sea dinero, documentación o evidencia clave.

El procedimiento se lleva a cabo bajo estrictos protocolos legales y en presencia de fiscales especializados en sustancias controladas, efectivos de la Policía Boliviana y notarios de Fe Pública, quienes tienen la tarea de certificar cada objeto o documento encontrado durante la diligencia.

 

 

Las cajas fuertes forman parte de un conjunto de bienes incautados en los operativos, entre los que se incluyen avionetas, vehículos de alta gama y propiedades. De acuerdo con datos preliminares de las autoridades, el valor total de estos activos asciende aproximadamente a 15 millones de dólares.

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