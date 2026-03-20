Pista clandestina y caleta: descubren centro operativo ligado a Marset en Bolivia

La Policía Boliviana identificó una infraestructura presuntamente vinculada al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en la zona de Portachuelo, departamento de Santa Cruz, durante operativos realizados esta semana.

El hallazgo se produce a casi una semana de la captura del sindicado, en el marco de acciones para desarticular su red en territorio nacional.

Pista clandestina y caleta de gran dimensión

Durante la intervención, los agentes detectaron una pista clandestina, un hangar y una estructura subterránea utilizada como caleta.

El inspector policial Lionel Valenzuela detalló que uno de estos espacios mide aproximadamente 2,5 metros de ancho, 6 de largo y 2 de profundidad. “Era bastante grande, podría caber por lo menos unas tres toneladas de droga”, afirmó.

Según los primeros indicios, el lugar habría funcionado como base logística para el tráfico internacional de sustancias controladas.

Foto:ABI

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Aprehendidos y avance de la investigación

En el operativo participaron unidades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), personal de inteligencia y el Ministerio Público. Las autoridades estiman que el sitio era operado por al menos 12 personas, de las cuales siete fueron aprehendidas.

Además, se recolectaron diversos objetos que serán sometidos a peritajes para determinar su vínculo con actividades ilícitas.

Las investigaciones también señalan que desde este punto se habrían realizado vuelos en semanas recientes, lo que refuerza la hipótesis de su uso como plataforma de transporte de droga.

Hallazgo de armas en mercado de Santa Cruz

En una acción paralela, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) intervino un local en el mercado antiguo Los Pozos, en la ciudad de Santa Cruz, donde se encontraron objetos presuntamente robados de un inmueble relacionado con Marset.

Informes preliminares indican el hallazgo de armas de fuego, lo que amplió la investigación por robo agravado y porte ilegal.

La Fiscalía mantiene en reserva mayores detalles mientras continúan los peritajes.

Operativos continúan

Las autoridades no descartan que estos procedimientos permitan desarticular redes de apoyo logístico y comercialización vinculadas a la organización criminal.

Los operativos forman parte de la estrategia para desmantelar la estructura operativa y financiera asociada a Marset en Bolivia.

Con información de ABI.

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