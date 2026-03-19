¿Qué encontraron en Los Pozos presuntamente sustraído de una propiedad de Marset?

Un operativo conjunto entre la Felcc y el Ministerio Público logró la intervención de una tienda en el mercado antiguo Los Pozos, ubicado sobre la calle Charcas. La acción policial permitió el hallazgo de diversos objetos que presuntamente se habrían sido sustraídos ilegalmente de un inmueble vinculado a Sebastián Marset.

Tras el hallazgo de los indicios, personal de la división Escena del Crimen procedió al precintado inmediato de la tienda involucrada. Las autoridades confirmaron que estos elementos forman parte esencial de una investigación abierta bajo la tipificación de robo agravado.

Informes extraoficiales señalan que, además de objetos de valor, en el interior del local se encontraron armas de fuego presuntamente extraídas de la propiedad de Marset. Debido a esto, el precinto oficial ahora consigna el delito de porte y portación, agravando la situación jurídica de los implicados.

La fiscalía mantiene bajo reserva los detalles específicos mientras se procesan las evidencias recolectadas en el sitio. Se busca determinar si el armamento incautado coincide con el inventario reportado en los allanamientos previos realizados en el marco del caso principal.

Por el momento, se espera un informe oficial que detalle el alcance de los operativos realizados en diversos mercados de la ciudad. Las investigaciones apuntan a desarticular la red de distribución de los bienes sustraídos de la propiedad que fue intervenida originalmente.

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