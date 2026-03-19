Así es la vida de Tatiana Marset a una semana de su aprehensión en Palmasola

A siete días de su aprehensión, Tatiana Marset ha cambiado las imágenes de viajes y fiestas en redes sociales por las paredes de un pabellón de máxima seguridad en la cárcel de Palmasola. Actualmente, se encuentra bajo un régimen de aislamiento estricto destinado a reclusos de alta peligrosidad durante su etapa inicial de reclusión.

La justicia en nuestro país la investiga por delitos graves que incluyen organización criminal, asociación delictuosa y almacenamiento de armamento pesado. Según la imputación fiscal, existen sospechas de que su rol, dentro de la organización criminal, consistía en coordinar los operativos de seguridad para facilitar el desplazamiento y ocultamiento de Sebastián Marset.

Por su parte, la defensa técnica sostiene que la mujer arribó al país pocas semanas antes del operativo y que no existen vínculos probatorios con las actividades ilícitas del clan. El abogado defensor argumenta que la Fiscalía ha aplicado los mismos cargos de forma generalizada a todos los detenidos en el procedimiento sin discriminar responsabilidades individuales.

Mientras la investigación avanza, las autoridades de inteligencia mantienen un monitoreo constante sobre su celda en el ala especial del penal. La prioridad del Ministerio Público es determinar si ella era la pieza clave en la logística que permitía a la estructura criminal evadir los controles fronterizos.

De esta forma es que se evidencia el contraste entre la vida de opulencia que la aprehendida ostentaba y su actual situación jurídica. Por ahora, Tatiana Marset permanecerá recluida sin acceso a los privilegios que solía exhibir en sus plataformas digitales antes de su captura.

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