Extranjeros aprehendidos en Montero dieron la ubicación de la propiedad en Portachuelo

La captura de ciudadanos extranjeros en un alojamiento de Montero se convirtió en la pieza clave para localizar una propiedad estratégica de la red de Sebastián Marset en Portachuelo. Tras el análisis pericial de los teléfonos móviles incautados a los sospechosos, los equipos de inteligencia lograron rastrear las coordenadas exactas de una cabaña equipada con servicios básicos y una pista de aterrizaje de uso intensivo.

David Gómez, comandante departamental de Santa Cruz, explicó la relevancia de estas aprehensiones para el avance de la causa: "Conociendo que Marset fue aprehendido, las personas que operaban aquí huyeron y fueron capturados en Montero, estaban en un alojamiento. Gracias al desdoblamiento de celulares identificamos la ubicación de la propiedad en Portachuelo".

En el marco de la orden de operaciones "Elecciones nacionales 2026", la Policía ha intensificado la vigilancia para garantizar la estabilidad pública mientras se ejecutan estos golpes al crimen organizado. "Hemos desplegado 320 servidores públicos policiales, personal de patrullaje a pie, motorizado y grupos tácticos que están siendo desplegados por toda la ciudad", detalló el jefe policial sobre el despliegue actual.

La investigación se ha extendido recientemente hacia la zona de la avenida Piraí, donde nuevas intervenciones han permitido la recuperación de objetos vinculados a una quinta de la organización criminal.

Sobre este punto, Gómez confirmó que existen más aprehendidos a disposición de la Fiscalía y adelantó: "Continuamos con los operativos; mañana el ministro dará a conocer la información detallada de los actos investigativos".

Los hallazgos en Portachuelo, que incluyen caletas y uniformes de corte militar, confirman que la propiedad funcionaba como un centro de acopio y despacho aéreo hacia el exterior, según las autoridades.

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