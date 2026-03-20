TEMAS DE HOY:
Hijo de Luis Arce Comando Departamental de la Policía balas en un micro

24ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Que no me pierda

Extranjeros aprehendidos en Montero dieron la ubicación de la propiedad en Portachuelo

El desdoblamiento de dispositivos móviles de extranjeros detenidos permitió geolocalizar la propiedad en el norte cruceño.

Ximena Rodriguez

19/03/2026 23:51

Santa Cruz

Escuchar esta nota

La captura de ciudadanos extranjeros en un alojamiento de Montero se convirtió en la pieza clave para localizar una propiedad estratégica de la red de Sebastián Marset en Portachuelo. Tras el análisis pericial de los teléfonos móviles incautados a los sospechosos, los equipos de inteligencia lograron rastrear las coordenadas exactas de una cabaña equipada con servicios básicos y una pista de aterrizaje de uso intensivo.

David Gómez, comandante departamental de Santa Cruz, explicó la relevancia de estas aprehensiones para el avance de la causa: "Conociendo que Marset fue aprehendido, las personas que operaban aquí huyeron y fueron capturados en Montero, estaban en un alojamiento. Gracias al desdoblamiento de celulares identificamos la ubicación de la propiedad en Portachuelo".

En el marco de la orden de operaciones "Elecciones nacionales 2026", la Policía ha intensificado la vigilancia para garantizar la estabilidad pública mientras se ejecutan estos golpes al crimen organizado. "Hemos desplegado 320 servidores públicos policiales, personal de patrullaje a pie, motorizado y grupos tácticos que están siendo desplegados por toda la ciudad", detalló el jefe policial sobre el despliegue actual.

La investigación se ha extendido recientemente hacia la zona de la avenida Piraí, donde nuevas intervenciones han permitido la recuperación de objetos vinculados a una quinta de la organización criminal.

Sobre este punto, Gómez confirmó que existen más aprehendidos a disposición de la Fiscalía y adelantó: "Continuamos con los operativos; mañana el ministro dará a conocer la información detallada de los actos investigativos".

Los hallazgos en Portachuelo, que incluyen caletas y uniformes de corte militar, confirman que la propiedad funcionaba como un centro de acopio y despacho aéreo hacia el exterior, según las autoridades.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD