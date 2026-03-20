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Policial

Caletas, hangar y pista clandestina: Este es el detalle de lo que se incautó en la propiedad de Marset en Portachuelo

El despliegue policial revela una estructura técnica diseñada para el soporte de vuelos ilícitos y seguridad perimetral.

Ximena Rodriguez

19/03/2026 20:21

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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Los operativos de la Policía en el norte cruceño permitieron permitieron el allanamiento de un punto logístico de alta seguridad presuntamente perteneciente a la estructura criminal de Sebastián Marset. En una zona de vegetación densa y acceso restringido, los agentes localizaron una pista de aterrizaje activa que funcionaba junto a un hangar estratégicamente camuflado.

Dentro de estas instalaciones, el hallazgo principal consistió en un centro de acopio de sustancias controladas diseñado para el almacenamiento masivo antes de su exportación. La intervención policial también permitió la incautación de un arsenal de armas de fuego de grueso calibre, destinadas a la protección de los cargamentos y del personal jerárquico.

El coronel David Gómez, comandante Departamental de la Policía, brindó detalles técnicos sobre el acceso al lugar: “se encontraron 2 caletas, una de 2,5 m de ancho y de 6 m de largo con una profundidad de 2 m, asimismo una caleta más pequeña de 1,5 m de ancho. Hemos realizado los actos investigativos en presencia del fiscal, Felcc, Felcn y Daci”.

Además de los depósitos, el jefe policial indicó que se encontró indumentaria especial para el resguardo del área: “En ese lugar se encontró una cabaña, donde se encontraron uniformes de corte militar, los cuales estos extranjeros utilizaban para realizar resguardo y la seguridad de todas estas instalaciones. Usaban la pista para acopiar y luego trasladar por vía aérea a diferentes lugares del país y al extranjero; no se encontraron personas en el lugar”.

Los peritos también encontraron grandes depósitos de combustible de aviación, lo que confirma que el hangar era un punto de reabastecimiento para vuelos. Además de los carburantes, se recuperaron piezas de repuesto y herramientas de mantenimiento aeronáutico que presuntamente garantizaban la autonomía de la flota aérea de la organización.

La inspección detallada reveló también la existencia de dispositivos de comunicación de largo alcance y servidores que procesaban información logística sensible.

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