Revelan que narco brasileño filtró información clave a Marset sobre investigaciones en Paraguay

El supuesto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Pádua habría proporcionado información privilegiada al uruguayo Sebastián Marset sobre investigaciones en su contra, incluyendo contactos dentro de la Policía Nacional de Paraguay y movimientos de autoridades judiciales, según revelan conversaciones extraídas de su teléfono celular.

Los chats, recuperados por la Policía Federal de Brasil tras la captura de Espíndola en 2021 durante la operación “Turf”, evidencian que el brasileño ofreció a Marset un nexo con el denominado Comando Tripartito, unidad que investigaba al uruguayo en el marco de una causa que posteriormente sería conocida como operación “Smart”.

En los mensajes expuestos por ABC, fechados en julio de 2021, Espíndola le asegura a Marset que podía facilitarle contactos dentro del grupo policial, a lo que el uruguayo respondió que la situación “ya estaba encaminada para el arreglo”, sugiriendo posibles intentos de interferir en las pesquisas.

Alertas sobre fiscales y policías

Días después, el brasileño volvió a comunicarse con Marset para advertirle sobre la llegada a Paraguay de una fiscal y dos agentes uruguayos que lo investigaban. Incluso le adelantó que se emitiría un oficio en su contra.

Conversación de 26, 27 y 28 de julio de 2021 entre Marcus Vinicius Espindola Marques de Padua (verde), ahora preso en Brasil, y Sebastián Enrique Marset Cabrera (azul), ahora encerrado en Estados Unidos. ABC

Según los registros, Espíndola tenía acceso a información sensible sobre las investigaciones tanto en Paraguay como en Uruguay, lo que refuerza las sospechas de filtraciones dentro de organismos de seguridad.

Parte del material extraído también reveló contactos directos entre Espíndola y el entonces ministro del Interior de Paraguay, Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez.

A raíz de estos hallazgos, el entonces presidente Mario Abdo Benítez destituyó a Giuzzio en febrero de 2022. Posteriormente, el exministro fue imputado por cohecho pasivo agravado y actualmente enfrenta un juicio oral por el presunto cobro de coimas.

Marset fue capturado el 13 de marzo de 2026 en Bolivia y posteriormente trasladado a Estados Unidos, donde permanece detenido.

Durante años, el uruguayo logró evadir a la justicia internacional, incluso tras ser detenido en Emiratos Árabes Unidos en 2021 con un pasaporte paraguayo falso. Tras recuperar su libertad meses después, se instaló en Bolivia, desde donde habría continuado dirigiendo su red criminal.

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