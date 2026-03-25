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Policial

Vehículo utilizado por extranjeros vinculados a Marset aún no ha sido sometido a peritajes

Cuatro sujetos de nacionalidad brasileña son señalados como los principales sospechosos del hecho.

Ximena Rodriguez

25/03/2026 18:45

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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La Fiscalía del municipio de Porongo centra sus investigaciones en una camioneta policial abandonada que aún no ha sido sometida a los peritajes correspondientes. Este vehículo fue dejado en el lugar luego de que un grupo de cuatro ciudadanos brasileños presuntamente maniatara a dos policías de una propiedad vinculada a Sebastián Marset.

La falta de este análisis técnico mantiene en pausa la recolección de pruebas fundamentales sobre la dinámica del asalto y el robo de objetos de valor. Según el reporte oficial, los uniformados encargados de la vigilancia fueron reducidos antes de que los sospechosos emprendieran la huida.

La fuerza pública ha iniciado las investigaciones para dar con el paradero de los atacantes y determinar los móviles detrás de este ingreso forzado. Más avances del caso serán desarrollados la emisión central de Notivisión.

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