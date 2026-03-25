Incautan avioneta vinculada a Marset: Este es su sorprendente valor en el mercado

En un estratégico golpe a las estructuras financieras del narcotráfico, las autoridades bolivianas intervinieron un hangar en la zona de Coloradillo donde se localizó una aeronave de élite vinculada a Sebastián Marset. El operativo, coordinado entre la Fiscalía y la Policía en el municipio de Warnes, permitió el secuestro de este activo que presuntamente era parte de la logística de la organización criminal.

Se trata de un modelo Beechcraft King Air, una pieza de ingeniería aeronáutica reconocida globalmente por su versatilidad para aterrizar en terrenos difíciles y pistas de corta extensión. Según Aircraft Cost Calculator, el precio promedio de un Beechcraft King Air es de $us. 3 millones, lo que evidencia el alto poder adquisitivo detrás de estas operaciones.

La aeronave fue escoltada y trasladada de inmediato hacia el aeropuerto El Trompillo bajo estrictas medidas de seguridad institucional. Esta acción forma parte de una investigación integral que busca desmantelar el patrimonio de Marset, presuntamente edificado sobre las ganancias del tráfico de sustancias controladas.

La jornada de peritajes se extendió a otras diez unidades aéreas en el sector de Coloradillo y una adicional en la zona denominada Casa Grande. Todas estas estructuras fueron precintadas originalmente el pasado 13 de marzo, coincidiendo con la captura y posterior expulsión del capo uruguayo hacia los Estados Unidos.

Actualmente, los expertos técnicos ejecutan pruebas de microaspirado en los fuselajes y compartimentos de carga de los aviones inmovilizados. El objetivo central de estas diligencias es detectar residuos químicos que confirmen si las naves fueron utilizadas para el transporte transnacional de estupefacientes.

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