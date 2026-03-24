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Policial

Caso Marset: Hallan 3 avionetas en otro hangar de Warnes

Las autoridades también tienen previsto realizar el trabajo de microaspirado y el funcionamiento de las avionetas.

Ximena Rodriguez

24/03/2026 19:08

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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Las autoridades bolivianas ampliaron este martes los operativos contra la red logística de Sebastián Marset con el hallazgo de tres avionetas en un hangar de Warnes en horas de la tarde. En el lugar, efectivos de la FELCN establecieron un cerco de seguridad para custodiar las aeronaves, varios vehículos y una infraestructura habitacional detectada en la zona.

La Fiscalía tiene programado realizar el peritaje de microaspirado para determinar la presencia de sustancias controladas en estas unidades. Asimismo, especialistas técnicos evaluarán el estado mecánico y funcionamiento de las naves.

Este despliegue se suma a la intervención previa realizada en el aeródromo Coloradillo, donde hoy en la mañana se inspeccionaron dos hangares con aproximadamente 11 aeronaves adicionales. Se presume que al menos una de estas unidades pertenece directamente a la estructura criminal liderada por el uruguayo.

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