Estas son las polémicas declaraciones de la hermana de Marset tras su captura

En una declaración que busca dar un giro a su situación procesal, Tatiana Marset, hermana del presunto capo del narcotráfico Sebastián Marset, afirmó tajantemente ante la justicia: “Yo estoy ahorita en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado”. Con estas palabras, la joven de 22 años intentó distanciarse de los delitos de organización criminal y tenencia de armas que hoy la mantienen recluida en el penal de Palmasola.

La mujer conocida como ‘La Rubia’, insistió en que su presencia en Santa Cruz de la Sierra se debía estrictamente a un viaje de vacaciones universitarias y no a las operaciones de su hermano. Según su testimonio, no mantenía contacto con Sebastián Marset desde hace diez años, asegurando que el reencuentro fortuito coincidió con los operativos que terminaron con su detención.

Mientras Tatiana permanece en aislamiento, el escenario para Sebastián Marset es drásticamente distinto tras ser trasladado a los Estados Unidos por las autoridades. El próximo miércoles 25 de marzo, el uruguayo comparecerá ante el juez William Porter en la Corte Federal de Virginia para definir su responsabilidad en cargos de conspiración y lavado de activos.

La defensa de la joven ha calificado de injusta su reclusión, argumentando que no existen pruebas sólidas que la vinculen con la logística de seguridad del clan familiar. Sin embargo, el contraste es marcado por sus redes sociales, donde días antes de la captura exhibía una vida de lujos que incluía fiestas exclusivas y viajes en yates por la región.

El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, fue enfático al señalar que, pese a las negativas de la imputada, la investigación en suelo boliviano continuará su curso sin excepciones. Paredes aclaró que, aunque no existe todavía un pedido formal de extradición para la joven, cualquier solicitud futura será evaluada por las autoridades judiciales competentes.

Fuente: abc Color.

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