Régimen Penitenciario explica traslado de 13 vinculados al caso Marset por "riesgo inminente" en Palmasola

Tras el operativo de traslado de reclusos desde el centro de rehabilitación de Palmasola hacia penales de máxima seguridad en el occidente del país, el Director General de Régimen Penitenciario, coronel Daniel Mérida, brindó detalles sobre los criterios técnicos y de seguridad que motivaron esta decisión. En total, 17 privados de libertad fueron movilizados, de los cuales 13 pertenecen al entorno del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Evaluación de "Alto Riesgo"

La autoridad penitenciaria explicó que la permanencia de estos internos en Santa Cruz representaba una amenaza para la estabilidad del sistema.

"Se concluye que la permanencia de los privados de libertad catalogados de alto riesgo en el centro de Palmasola representan un peligro muy elevado e inminente para la seguridad interna del penal, para la integridad del personal penitenciario, así también como la seguridad de otros internos y sobre todo para la seguridad pública en general de nuestro país", afirmó Mérida.

Asimismo, subrayó que la medida es preventiva: "Adelantándonos a todas estas situaciones, hemos decidido realizar estos traslados a recintos penitenciarios que tienen más seguridad. (...) Para no permitir que esto a futuro tenga consecuencias funestas".

Logística y nuevos destinos

El operativo utilizó un avión C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana para trasladar a siete reclusos al penal de Cantumarca (Potosí) y seis a Chonchocoro (La Paz). A este grupo se sumaron otros cuatro internos con antecedentes de conducta conflictiva en Palmasola.

Respecto a las condiciones de reclusión, el coronel Mérida aseguró que el control será estricto:

"Son bloques que están separados del resto de la población penitenciaria y ellos tienen más control policial y están inclusive siendo vigilados a través de cámaras que tenemos instaladas en los bloques de seguridad".

La situación de Tatiana Marset

Sobre la permanencia de Tatiana Marset Alba, hermana del prófugo uruguayo, en el pabellón de mujeres de Palmasola, la autoridad aclaró que responde estrictamente a una disposición de la justicia.

"La permanencia de Tatiana Marset en Palmasola son decisiones de la autoridad judicial competente. (...) Ella no presenta ningún peligro en Santa Cruz. Es la única por el momento del caso Marset en Palmasola", detalló el director.

Previsiones futuras: El Abra y Morros Blancos

Finalmente, Régimen Penitenciario adelantó que ya se están preparando otros recintos en caso de que existan nuevas detenciones relacionadas con este caso internacional.

"Estamos haciendo las adecuaciones correspondientes tanto en la cárcel de El Abra (Cochabamba) como en la cárcel de Morros Blancos, en Tarija, para ver la situación, la cantidad de privados de libertad que se pueda enviar allá", concluyó Mérida.

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