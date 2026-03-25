Tras revisión médica; así se encuentra el estado de salud de Tatiana Marset

Tatiana Marset, hermana del narcotraficante uruguayo recientemente expulsado a Estados Unidos, continúa recluida de forma estricta en el centro de rehabilitación de Palmasola en Santa Cruz. Pese a las especulaciones sobre su destino inmediato, las autoridades confirmaron que no existe ninguna orden judicial o administrativa que autorice su traslado fuera del recinto.

La interna se encuentra actualmente bajo vigilancia constante dentro del pabellón de mujeres del penal, específicamente en una zona resguardada. El gobernador de Palmasola, Juan Carlos Corrales, informó oficialmente: "Se encuentra acá, en el PC2 que es el penal de mujeres; ella se encuentra en un área de contención".

Respecto a su integridad física, los informes médicos recientes indican que la situación de Marset no reviste gravedad tras ser evaluada por especialistas. Corrales detalló la situación clínica de la reclusa al señalar que "su condición es estable, ella ha sido valorada médicamente y sigue internada en el recinto penitenciario".

El sistema penitenciario ha blindado el perímetro de la interna para evitar incidentes, manteniendo los protocolos de custodia en su nivel más alto.

"No tenemos por el momento ninguna instrucción, ni judicial ni administrativa; por tanto, sí estamos tomando todas las medidas de seguridad", enfatizó el jefe policial.

Cabe recordar que la captura de Tatiana Marset se produjo en un operativo estratégico realizado en un domicilio de la zona de Las Palmas. La mujer fue hallada a pocos metros del lugar donde se ejecutó la aprehensión del 'capo' uruguayo, consolidando un golpe clave contra su estructura familiar.

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