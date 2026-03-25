¿Quiénes son los detenidos vinculados a Sebastián Marset? Lista de aprehendidos en Bolivia

Las investigaciones en torno al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera continúan ampliando el alcance de su red en Bolivia, con más quince personas aprehendidas en distintos operativos realizados en Santa Cruz.

Entre los detenidos figuran familiares, ciudadanos extranjeros y presuntos miembros encargados de su seguridad, lo que revela la estructura diversa y organizada que habría sostenido las operaciones del prófugo.

El primer grupo de aprehendidos fue registrado el 13 de marzo de 2026. En esa fecha fueron detenidos Javier Ortega Álvarez, Jaime Andrés Rodríguez, Maiker Samil Torres Salgado y Tatiana Marset Alba, esta última identificada como sobrina de Marset, lo que refuerza la hipótesis de vínculos familiares dentro de la organización.

Posteriormente, el 19 de marzo, un operativo ejecutado en el municipio de Montero permitió la captura de presuntos integrantes del anillo de seguridad del narcotraficante. Entre ellos se encuentran Daniel Andi Bajaña, de nacionalidad ecuatoriana, y los ciudadanos colombianos Ever Argumedo Fuentes, Kevin Enrique Chanci, Luis Esteban Restrepo, Martín Ovander David y Sebastián David Hernández, quienes, según las autoridades, cumplían funciones operativas dentro de la estructura criminal.

Un día después, el 20 de marzo, la Policía presentó a otros ocho aprehendidos tras intervenciones en la zona norte de Santa Cruz.

La lista incluye a Kevin Andrés Murillo, Edwin Andrés Mosqueira, Cristian Andrés Villa González, Abel Mirko Manco Ortiz y Tito Serrudo Mérida, todos de nacionalidad colombiana, además de los bolivianos Arnoldo Guzmán Alba, Rolando Samuel Beizaga Roca y Félix Albatierra Rodríguez.

En el marco de las medidas judiciales, este miércoles un grupo de ocho detenidos fue trasladado desde el penal de Palmasola hacia el penal de Chonchocoro, en La Paz, mientras que otros nueve fueron derivados a Cantumarca, en Potosí. Entretanto, Tatiana Marcet Alba permanece recluida en Palmasola junto a otros dos implicados.

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