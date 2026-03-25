Traslado a La Paz: implicados en caso Marset son enviados a Chonchocoro

Encadenados de manos y pies, y bajo un fuerte resguardo policial, así llegó a la ciudad de La Paz un grupo de ocho de los 17 detenidos vinculados a la organización del presunto narcotraficante Sebastián Marset.

El traslado se realizó en medio de un amplio operativo de seguridad que incluyó a varios custodios, con el objetivo de evitar cualquier intento de fuga durante su ingreso a recintos de máxima seguridad, como la cárcel de Chonchocoro.

El operativo se ejecutó en las primeras horas de este miércoles 25 de marzo, en cumplimiento de una orden judicial que dispuso la redistribución de estos reos desde el penal de Palmasola, en Santa Cruz, hacia diferentes cárceles de máxima seguridad del país.

Esta medida fue asumida luego de los recientes hechos violentos registrados en un inmueble incautado en la zona del Urubó, donde efectivos policiales fueron enmanillados presuntamente por integrantes de esta estructura criminal.

Los detenidos habían sido capturados en distintos operativos realizados tras la aprehensión y posterior expulsión de Marset a Estados Unidos el pasado viernes 13 de marzo. Algunos fueron arrestados el mismo día en la capital cruceña, mientras que otros cayeron en intervenciones posteriores en la zona norte del departamento.

De acuerdo con los informes, varios de los implicados se encontraban fuertemente armados al momento de su captura. Asimismo, en sus dispositivos móviles se hallaron mensajes que evidenciarían presuntos planes para ejecutar atentados contra efectivos policiales.

Las autoridades mantienen las investigaciones en curso con el objetivo de desarticular completamente la organización vinculada al denominado ‘Rey del Sur’.

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