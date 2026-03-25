Caso Marset: así ingresaron los detenidos a la cárcel de Cantumarca, en Potosí

Un total de nueve personas, que serían parte del círculo de seguridad y confianza de Sebastián Marset, fueron trasladadas este miércoles al Centro de Readaptación Productiva Santo Domingo de Cantumarca, en medio de un amplio operativo de seguridad.

El arribo se registró pasadas las 11:40 de la mañana, luego de un operativo que incluyó traslado aéreo desde Santa Cruz de la Sierra hasta el aeropuerto de Alcantarí, en Sucre, y posteriormente un desplazamiento terrestre hasta Potosí.

Al menos cinco vehículos policiales escoltaron la caravana, mientras que cerca de 50 efectivos resguardaban tanto el traslado como los alrededores del penal. En el operativo participaron unidades especializadas como el Grupo Delta, el DACE y personal de Inteligencia, reforzando las medidas de seguridad ante el perfil de los detenidos.

Las nueve personas fueron ingresadas en un bus policial hasta el recinto penitenciario, donde el director del penal dispuso la habilitación de dos celdas en el pabellón C. Según se informó, permanecerán aisladas del resto de la población carcelaria como parte de un protocolo especial.

Durante el operativo también se evidenció la presencia de autoridades del régimen penitenciario nacional y del comando departamental de la Policía, además de refuerzos provenientes de distintas regiones del país.

Este traslado se suma a otro realizado horas antes, cuando un grupo de ocho personas también vinculadas al caso fue derivado al penal de Chonchocoro, en La Paz.

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