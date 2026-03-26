"Mi cliente está abierto a cualquier investigación": Dueño del inmueble allanado en Guarayos niega vínculos con Marset

La defensa legal de los propietarios del salón de eventos y balneario en Ascensión de Guarayos desmarcó tajantemente a sus clientes de cualquier estructura criminal ligada al narcotráfico. El abogado Wilder Ribera fue enfático al declarar: “La jurisdicción de aquí está abierta para prestar cualquier declaración, para cualquier investigación, sin ningún temor a nada”.

Tras el operativo policial de hoy, se confirmó el secuestro de documentación y un dispositivo de grabación de video que ahora están en manos de los investigadores. Sobre estos elementos, Ribera minimizó su valor probatorio señalando que “lograron secuestrar un DVR muy antiguo, sin funcionamiento, y unas fotocopias de una documentación que no tenían nada que ver”.

Aunque las autoridades indagan si estas propiedades tienen nexos con la organización de Sebastián Marset, la defensa sostiene que el uso público del recinto impide un control estricto de los visitantes. “Aquí no le pedimos carnet de identidad a nadie para el ingreso”, indicó el jurista.

El representante legal reiteró que “mi cliente está abierto a cualquier investigación sin ningún tipo de problema”, subrayando que se trata de un lugar de esparcimiento local. El caso continúa bajo reserva mientras el Ministerio Público analiza los equipos y la documentación retirada del inmueble para establecer o descartar vínculos de propiedad.

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