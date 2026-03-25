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Policial

Tras allanamiento en Guarayos: 10 trabajadores del inmueble vinculado a Marset fueron interrogados

El Tcnl. Nelson Campos confirma que las investigaciones seguirán activas tanto en la capital como en las provincias cruceñas.

Ximena Rodriguez

25/03/2026 19:04

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) ha intensificado sus operativos en el departamento de Santa Cruz, extendiendo las intervenciones hacia las zonas provinciales. El Tcnl. Nelson Campos, director de esta unidad, aseguró: “Vamos a seguir trabajando sobre los diferentes inmuebles que exista algún tipo de antecedente, algún vínculo, alguna información”.

En esta línea estratégica, las autoridades ejecutaron recientemente una orden de allanamiento en el salón de eventos ‘La Glorieta’, ubicado en la provincia de Ascensión de Guarayos. Sobre este acto, Campos precisó que “se ha tramitado una orden de allanamiento; no se ha podido encontrar ningún indicio referido a delito de narcotráfico o algún otro que pueda vincular a este”.

Por su parte, el Ministerio Público respaldó la legalidad del procedimiento bajo el principio de unidad de acción en la lucha contra el crimen organizado. El fiscal Daniel Herrera explicó que “la investigación refleja un delito de tráfico de sustancias controladas, sin embargo, mayores detalles los va a dar el fiscal titular del caso”.

Durante la requisa en el inmueble, los investigadores procedieron a la recolección de elementos tecnológicos y documentos que serán analizados en el laboratorio pericial. “Se ha tomado contacto con la propietaria y trabajadores, y solamente se ha procedido al secuestro del DVR del inmueble y documentación de respaldo”, detalló Herrera sobre los hallazgos.

Finalmente, las autoridades confirmaron que la presencia policial se mantendrá firme en los inmuebles bajo investigación para garantizar la custodia de los activos. El Tcnl. Campos concluyó señalando que continuarán “brindando el servicio de seguridad hasta que DIRCABI termine el trámite correspondiente y la recepción completa de todos los inmuebles”.

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