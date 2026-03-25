Microaspirado a 10 avionetas vinculadas a Marset: Fiscalía aguarda resultados del peritaje

La comisión de fiscales concluyó una intensa jornada de peritajes técnicos tras intervenir diez avionetas en Warnes y el aeródromo en Coloradillo.

El fiscal antidrogas Miguel Gonzáles informó: “Se ha hecho microaspirado, 7 estaban en Coloradillo y 3 en el aeródromo de la zona este de Warnes”.

La autoridad judicial enfatizó la necesidad de obtener los informes periciales a la brevedad posible para avanzar en el caso. “En los próximos días nos van a dar a conocer los resultados, los necesitamos con suma urgencia para realizar una investigación objetiva”, manifestó Gonzáles.

El control del aeródromo Coloradillo pasó a manos de Dircabi, que coordinó el traslado de los activos operables con los militares. “Ellos han dispuesto que el personal de la Fuerza Aérea pueda trasladar dos naves que son operables para resguardar”, detalló el fiscal.

La investigación busca establecer el uso que se le daba a este transporte y quiénes eran los responsables de su logística. Gonzáles señaló que “con los resultados y sabiendo quiénes son los propietarios, vamos a saber quién la manejaba y para qué usaban ese transporte”.

Finalmente, el fiscal aclaró que la mayoría de las aeronaves son bolivianas y que se cumplieron los pasos legales para citar a los involucrados. “Para la actuación que se realizó hoy se practicó un edicto de prensa para dar a conocer a los propietarios el microaspirado”, concluyó.

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