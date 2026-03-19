“La gente está en riesgo”: cívicos cuestionan por qué no se ejecutó el presupuesto para prevenir desastres

Santa Cruz enfrenta una creciente crisis por inundaciones mientras surgen cuestionamientos sobre la falta de prevención y la baja ejecución de recursos destinados a emergencias. Comités Cívicos Provinciales denunciaron que, pese a contar con presupuesto, no se realizaron las acciones necesarias para evitar los desastres que hoy afectan a miles de personas.

El segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Dino Franco, expresó su preocupación por los desbordes de los ríos Grande y Piraí, que están impactando a comunidades enteras asentadas en sus riberas. “La gente está corriendo riesgo y ya hay municipios seriamente afectados”, afirmó.

Según el cívico, la situación también golpea al sector productivo. Amplias extensiones de cultivos de soya y maíz han quedado bajo el agua, lo que anticipa pérdidas económicas y posibles repercusiones en el abastecimiento futuro.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la ejecución de recursos económicos destinados a la prevención. Franco señaló que el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi) recibió inicialmente 20 millones de bolivianos del Consejo Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres (Conarade), pero solo habría ejecutado entre 3 y 4 millones.

“Vemos que no se están destinando los recursos necesarios para la prevención, y hoy estamos lamentando muertes y comunidades en riesgo”, sostuvo, haciendo referencia a casos reportados en zonas como El Torno y Achira.

La preocupación también se extiende a áreas cercanas a la capital cruceña. En Valle Sánchez, el avance del río ha erosionado grandes tramos de terreno y se aproxima a zonas urbanizadas, lo que pone en duda la efectividad del cordón ecológico y los controles sobre nuevas urbanizaciones.

Franco recordó que desde el año pasado ya se habían emitido alertas por parte de cívicos del norte integrado, sin que se tomaran medidas sostenidas. “Hoy estamos con el agua al coto”, dijo, utilizando una expresión local para describir la gravedad del momento.

Ante la falta de respuestas estructurales, el Comité Cívico señaló que su rol se ha limitado a presionar a las autoridades y canalizar ayuda ciudadana para los damnificados. En comunidades como Abapó, describen condiciones críticas, con familias viviendo entre el barro y dificultades extremas para movilizarse.

Finalmente, los cívicos advirtieron que, sin acciones concretas de prevención y mantenimiento, los desastres podrían repetirse cada año con mayor intensidad. “Esto puede ser de mayor consideración si no se asume con seriedad”, concluyó Franco.

Mira la programación en Red Uno Play