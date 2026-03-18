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Emergencia en San Pedro: Lluvias torrenciales inundan viviendas y dejan familias bajo el agua

Las persistentes precipitaciones de este miércoles agravan la crisis en diversos sectores del municipio.

Ximena Rodriguez

18/03/2026 19:18

Santa Cruz

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Una fuerte tormenta iniciada durante la noche del martes ha provocado inundaciones críticas en la urbanización Demetrio Pérez, situada en el municipio de San Pedro en Santa Cruz. El fenómeno climatológico, que persistió hasta la mañana de este miércoles, mantuvo en alerta máxima a toda la comunidad.

El desbordamiento ha forzado el ingreso del agua a las viviendas, superando en algunos patios el nivel de la cintura de los residentes. La situación ha generado un estado de zozobra generalizada, ya que los daños materiales se incrementan con cada hora de lluvia.

La problemática se ha extendido rápidamente hacia otras comunidades del municipio, donde ya se registran reportes de afectaciones de similar magnitud. Los niveles de acumulación hídrica siguen en aumento debido a la continuidad de las precipitaciones en la zona.

Ante la gravedad del panorama, se ha emitido un llamado urgente a los equipos de emergencia y a las autoridades departamentales para iniciar las labores de rescate. La prioridad actual se centra en mitigar los daños y garantizar la seguridad física de las numerosas familias damnificadas.

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