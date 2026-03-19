Santa Cruz: inundaciones golpean a pequeños productores y ponen en riesgo la campaña de soya

Los pequeños productores de Santa Cruz atraviesan una situación crítica debido a las intensas lluvias y el desborde de ríos, que ya han provocado pérdidas significativas en la campaña de verano, especialmente en el cultivo de soya.

El vicepresidente de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente, Demetrio Pérez, advirtió que los sectores más afectados son aquellos asentados cerca de las riberas de los ríos Piraí, Grande y otros afluentes, donde el agua ha anegado extensas áreas productivas.

“Cada día que pasa se suman más hectáreas perdidas, principalmente de soya. Incluso hay cultivos listos para cosechar que han quedado bajo el agua”, señaló Pérez en entrevista con El Mañanero.

El dirigente explicó que, además de las inundaciones, las lluvias continuas están deteriorando la calidad del grano en parcelas que no han sido completamente cubiertas por el agua, lo que genera descuentos en su comercialización. A esto se suma la imposibilidad de transporte, con caminos intransitables y camiones cargados que han quedado varados.

Las zonas más críticas se encuentran en el norte integrado, incluyendo áreas cercanas a Okinawa, Santa Rosa y regiones bajas donde el agua se acumula con mayor facilidad. Según el sector, existen cultivos en distintas etapas —desde desarrollo vegetativo hasta listos para cosecha— que han sido totalmente afectados.

Pérez también cuestionó la falta de inversión en infraestructura para la contención de ríos, señalando que proyectos previamente impulsados para mitigar estos desastres no tuvieron continuidad. “Lo que no se invirtió en su momento hoy se traduce en pérdidas mucho mayores”, afirmó.

En cuanto al abastecimiento interno, indicó que no se prevén mayores problemas; sin embargo, advirtió que sí habrá una reducción en los volúmenes destinados a exportación y derivados de la soya.

El impacto económico recae con mayor fuerza en los pequeños productores, quienes enfrentan deudas que no podrán cubrir debido a la pérdida de sus cosechas. “El agricultor queda endeudado y sin posibilidades de continuar produciendo, porque no hay reprogramación de créditos”, lamentó.

El representante pidió a las nuevas autoridades retomar proyectos de inversión en al menos 13 municipios para prevenir futuras emergencias y evitar que las pérdidas sigan en aumento. “Se necesitan acciones inmediatas para proteger la producción y garantizar el sustento de miles de familias”, expresó.

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