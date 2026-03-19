De yates y lujos a prisión: sobrina de Marset estuvo en Brasil días antes de su captura en Santa Cruz

La investigación en torno al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera sigue revelando nuevas piezas clave. Una de ellas es su sobrina, Tatiana Marset Alba, quien estuvo en Brasil hasta apenas una semana antes de ser capturada en Bolivia durante el operativo del pasado viernes 13 de marzo.

De acuerdo con registros migratorios y documentos en poder de las autoridades, la joven de 22 años permaneció en territorio brasileño en las semanas previas al despliegue policial que terminó con su detención en Santa Cruz de la Sierra, donde se encontraba en la misma vivienda que servía de refugio al capo uruguayo.

De la ostentación a la detención

Mientras las autoridades reconstruyen su rol dentro de la red, otro elemento ha captado la atención pública: la vida que Tatiana proyectaba en redes sociales.

Antes de su captura, sus perfiles mostraban una rutina marcada por el lujo. Fotografías en camionetas de alta gama incluyendo vehículos con presunto blindaje, fiestas en yates y viajes exclusivos formaban parte de una narrativa de abundancia que contrastaba con el entorno clandestino en el que se movía.

Tras el operativo, muchas de estas publicaciones fueron eliminadas, aunque usuarios lograron rescatar parte del contenido.

Una actitud que generó polémica

La controversia creció durante su presentación ante medios. A diferencia de otros detenidos, Tatiana Marset apareció sonriente frente a las cámaras, un gesto que fue ampliamente difundido y cuestionado en la opinión pública debido a la gravedad de los cargos.

Actualmente, la joven cumple detención preventiva en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, mientras avanzan las investigaciones que buscan esclarecer su nivel de implicación en la red liderada por su familiar.

Movimientos internacionales bajo la lupa

Las investigaciones señalan que Tatiana Marset mantuvo un constante tránsito entre Paraguay, Bolivia y Uruguay desde al menos 2021. Su ingreso a Paraguay se registró el 4 de junio de ese año, cruzando el Puente Internacional de la Amistad, y posteriormente salió en noviembre rumbo a Montevideo.

Las autoridades no descartan que, al igual que su medio hermano, haya utilizado identidades falsas para movilizarse en la región. En paralelo, el comandante de la Policía boliviana, Mirko Sokol, confirmó que se investiga el origen de múltiples documentos hallados en poder de Marset, quien habría manejado más de diez identidades distintas.

Un rol cercano en la estructura criminal

Tatiana no era una figura secundaria. Investigadores de Bolivia y Paraguay sostienen que, tras la detención de Gianina García Troche, asumió un papel más cercano dentro del círculo de confianza del líder criminal.

Durante el operativo en Santa Cruz, además de Marset y su sobrina, fueron detenidas otras tres personas dos venezolanos y un colombiano presuntamente vinculadas a la seguridad del grupo. En los allanamientos se incautaron armas de grueso calibre, lo que refuerza la hipótesis de una estructura organizada y armada operando en territorio boliviano.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, informó que los implicados enfrentan investigaciones por tráfico de armas, organización criminal y asociación delictuosa.

Un caso que escala a nivel internacional

Tras su captura, Sebastián Marset fue trasladado desde el aeropuerto de Viru Viru y entregado a la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, donde enfrentará cargos por narcotráfico y lavado de dinero.

El caso, que involucra múltiples países, identidades falsas y una red logística compleja, continúa en desarrollo y podría revelar nuevas conexiones en los próximos días.

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