¡El 100% de la condonación, multas e intereses! Todo sobre el perdonazo tributario municipal en Santa Cruz

Santa Cruz de la Sierra vive una nueva etapa de alivio fiscal con el lanzamiento del denominado ‘perdonazo tributario’, una medida impulsada por el Gobierno Autónomo Municipal que busca facilitar el pago de deudas acumuladas por contribuyentes en medio de un contexto económico aún complejo.

El director general de la Administración Tributaria (DAT), Boris Peñaloza, informó que esta iniciativa está dirigida a ciudadanos con obligaciones pendientes en impuestos de vehículos, inmuebles y actividades económicas.

“Pensando en la situación económica que ha atravesado la población, hemos generado este incentivo para que los contribuyentes puedan regularizar sus deudas”, explicó la autoridad durante una entrevista en el programa El Mañanero.

¿En qué consiste el perdonazo?

El plan contempla beneficios significativos dependiendo de la antigüedad de la deuda:

Gestiones 1995 a 2014:

100% de condonación de multas e intereses

Reducción en el tributo omitido (según el esquema vigente)

Gestiones 2015 a 2024:

100% de condonación de multas e intereses

20% de descuento sobre el tributo adeudado

Además, los contribuyentes pueden realizar sus pagos de manera digital, sin necesidad de acudir a oficinas municipales. A través de la página web de la DAT, ingresando datos como número de placa, inmueble o licencia de funcionamiento, es posible generar el monto actualizado y cancelar mediante código QR.

Plazos y beneficios adicionales

El perdonazo tributario estará vigente hasta el 31 de marzo, fecha límite para acogerse a estos beneficios.

Paralelamente, también se mantiene un incentivo adicional para la gestión 2025:

15% de descuento para inmuebles y vehículos (vigente hasta el 20 de marzo)

10% de descuento para patentes y actividades económicas

Evitar procesos coactivos

Desde la administración tributaria se advirtió que esta es una oportunidad clave para evitar sanciones futuras.

“Invitamos a todos los contribuyentes a acogerse, ya que posteriormente la administración puede iniciar procesos coactivos para el cobro de deudas”, señaló Peñaloza.

Resultados y objetivo

La autoridad destacó que medidas similares implementadas anteriormente han tenido resultados positivos. Solo en 2025, mediante dos programas de perdonazo, se logró recaudar cerca de 198 millones de bolivianos, contribuyendo a un total anual de 900 millones.

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