Ministro aclara que la mujer capturada con Marset es su sobrina y no su hermanastra

El ministro de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, confirmó este miércoles que la mujer detenida junto al narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, es su sobrina y no su hermanastra, como había señalado previamente la defensa del acusado.

La autoridad explicó en una entrevista con Villarrica TV que Tatiana Marset Alba “es una sobrina” de Marset y que, según las investigaciones, habría estado con él meses atrás. “Eso demuestra el grado de confianza que ellos tenían”, afirmó Oviedo, al referirse al vínculo entre ambos.

Las declaraciones Oviedo contradicen la versión brindada por el abogado del narcotraficante, Santiago Moratorio, quien había indicado que la mujer era media hermana de su cliente.

Oviedo también señaló que este nivel de cercanía evidenciaría un descuido en las medidas de seguridad del grupo. “Empezaron a descuidar el tema de su seguridad. Todas las personas se encuentran detenidas en Bolivia”, aseguró.

La captura de Tatiana se produjo el pasado viernes 13 de marzo durante una serie de allanamientos ejecutados por la Policía en dos inmuebles identificados como residencia y base de operaciones del prófugo. La mujer fue presentada inicialmente como familiar del narcotraficante, en parte debido a la coincidencia de sus apellidos con los de Diego Marset Alba, medio hermano del uruguayo, quien estuvo detenido en Brasil entre finales de 2023 e inicios de 2024.

Uno de los aspectos que llamó la atención tras su aprehensión fue su actitud ante las cámaras. Según registros difundidos en redes sociales, Tatiana fue la única detenida que ingresó y salió de la sala de presentación con una sonrisa.

En paralelo, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz abrió una investigación formal para esclarecer presuntos saqueos ocurridos en inmuebles vinculados a Marset, en el marco de los operativos desplegados contra su organización criminal.

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