¿Trasladaron a Tatiana Marset a otra cárcel entre los 17 detenidos?

En medio del traslado de al menos 17 personas vinculadas al entorno del presunto narcotraficante Sebastián Enrique Marset Cabrera, surgieron dudas sobre la situación de su familiar, Tatiana Marset Alba. Sin embargo, autoridades del régimen penitenciario aclararon que no existe ninguna orden judicial ni administrativa para su traslado.

Desde el penal de Palmasola informaron que Tatiana Marset continuará recluida en ese recinto, descartando versiones que sugerían su posible reubicación a otra cárcel del país.

Tatiana fue capturada el pasado 13 de marzo y permanece en detención preventiva por 180 días, tras ser imputada por la justicia boliviana el 16 de marzo por los presuntos delitos de tráfico de armas y asociación para delinquir.

Mientras tanto, este miércoles 25 de marzo se concretó el traslado de al menos 17 personas presuntamente vinculadas al entorno de Marset. Nueve de los detenidos fueron enviados al penal de Chonchocoro, mientras que el resto ya se encuentra recluido en Cantumarca.

Entre los trasladados figuran individuos considerados de seguridad y confianza del denominado ‘Rey del Sur’, lo que refleja un reordenamiento dentro del sistema penitenciario respecto a los implicados en este caso.

En el penal cruceño de Palmasola, además de Tatiana Marset, permanecen recluidas otras dos personas de nacionalidad colombiana vinculadas a la investigación.

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