DEA revela cómo Dávila usó la Felcn para enviar droga a EE.UU.

El exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Maximiliano Dávila Pérez, fue sentenciado a 25 años de prisión en Estados Unidos, tras ser hallado culpable de conspirar para enviar cocaína a gran escala hacia ese país, con destino específico en la ciudad de Nueva York.

Desde la Administración para el Control de Drogas (DEA), su director, Terrance Cole, calificó el caso como una traición extrema al Estado boliviano y a la función pública.

“Maximiliano Dávila Pérez convirtió su oficina en una organización criminal, protegiendo a narcotraficantes y facilitando el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos”, señaló.

Según la autoridad, las acciones del exjefe de la Felcn no solo permitieron el flujo de droga, sino que tuvieron consecuencias directas.

“Sus acciones alimentaron la violencia, la corrupción y la adicción”, explicó.

Cole enfatizó que el caso marca un precedente y que ninguna placa, título o cargo protegerá a quienes anteponen el crimen al deber.

Cómo operaba la red: protección armada y control de aeropuertos

De acuerdo con la investigación, entre febrero y noviembre de 2019, Dávila utilizó su cargo y su red de contactos políticos y policiales para facilitar el tráfico internacional de cocaína.

Entre los mecanismos identificados se destacan el desvío de operativos antinarcóticos para evitar controles sobre cargamentos ilegales. Uso de personal armado de la Felcn para custodiar envíos de droga. Control de aeropuertos estratégicos, donde garantizaba la salida segura de los cargamentos.

Las autoridades estadounidenses establecieron que Dávila conspiró para movilizar más de una tonelada de cocaína con destino final en Nueva York, utilizando rutas que incluían tránsito por República Dominicana.

Grabaciones clave: “Lo importante es que el avión despegue”

Uno de los elementos centrales del caso fueron las grabaciones realizadas por fuentes confidenciales de la DEA, en las que el exjefe policial detalla su participación.

En esas conversaciones, Dávila dejó en evidencia su nivel de control operativo y propuso aeropuertos donde podía manipular la seguridad.

Aseguró que el día del envío retiraría al personal de la Felcn para evitar interferencias.

Se comprometió a desplegar agentes armados con ametralladoras de alta potencia para custodiar los cargamentos. En una de las frases más reveladoras, afirmó:

“Lo importante es que el avión despegue y que recibamos nuestro dinero”.

También dejó claro su interés económico en la operación.

“Tú también vas a obtener ganancias, yo también voy a ganar”.

Alcance internacional del caso

El caso expone un esquema de narcotráfico de alto nivel con origen en Bolivia y destino en Estados Unidos, que operaba con protección institucional.

Dávila fue extraditado en diciembre de 2024 y, según la fiscalía estadounidense, su accionar permitió sostener una estructura criminal que utilizaba recursos del Estado para facilitar el tráfico de droga a mercados internacionales.

Las autoridades norteamericanas aseguraron que continuarán enfocadas en desarticular redes de narcotráfico que operan desde cargos públicos, considerando este caso como un ejemplo emblemático de corrupción vinculada al crimen organizado.

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