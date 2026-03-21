Primer feminicidio en Chuquisaca: mujer muere tras ser atropellada por su pareja

El Fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, confirmó el primer caso de feminicidio en el departamento en lo que va de 2026, ocurrido la noche del jueves en el municipio de Villa Charcas.

Según el reporte oficial, la víctima, una mujer de 30 años, se encontraba en la plaza del municipio tras sostener una discusión con su pareja, cuando el hombre la atropelló con una camioneta.

“La víctima se encontraba transitando en la plaza después de una discusión con su enamorado, quien apareció con una camioneta y la impactó”, informó la autoridad.

Ataque tras una discusión

De acuerdo con la Fiscalía, el agresor llegó hasta el lugar conduciendo el vehículo e impactó a la mujer, quien fue auxiliada por sus familiares y trasladada al hospital de Villa Charcas.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, la víctima perdió la vida poco después.

Imputación por feminicidio

La fiscal del caso ya presentó la imputación formal contra el presunto autor, un hombre de 33 años que mantenía una relación sentimental con la víctima.

El Ministerio Público anunció que solicitará la detención preventiva, sustentando la acusación en diversos elementos recolectados durante la investigación.

Resultados forenses

El informe de la autopsia médico legal estableció que la causa de muerte fue un shock hipovolémico hemorrágico, además de lesiones graves como laceraciones hepáticas, pulmonares y traumatismo abdominal cerrado.

Investigación en curso

El caso continúa en etapa investigativa y se prevé que en las próximas horas se realice la audiencia de medidas cautelares, donde se definirá la situación jurídica del acusado.

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