Hallan depósito subterráneo y revelan cómo operaba la red de Marset

La red del narcotraficante Sebastián Enrique Marset Cabrera sigue dejando al descubierto su nivel de operación en Bolivia. En las últimas horas, la Policía reveló el hallazgo de un búnker subterráneo en la zona de Portachuelo, en Santa Cruz, que habría funcionado como punto clave para el almacenamiento y movimiento de droga.

El lugar no era solo un hangar. Según el reporte oficial, se trataba de una infraestructura diseñada para operaciones a gran escala, con pista incluida y un sistema oculto bajo tierra.

EL HALLAZGO: UN DEPÓSITO BAJO TIERRA

Durante el operativo, los efectivos ingresaron a un predio ubicado aproximadamente a una hora al noroeste de Portachuelo, donde encontraron un hangar con características sospechosas.

Lo más impactante estaba debajo: un depósito subterráneo de 2,5 metros de ancho, 6 metros de largo y 2 metros de profundidad.

De acuerdo con la Policía, este espacio tenía capacidad para almacenar hasta tres toneladas de cocaína, lo que lo convierte en una pieza clave dentro de la estructura criminal.

“Podría ser un lugar de operación principal e importante para esta organización”, señalaron las autoridades.

OPERACIONES RECIENTES

Las investigaciones apuntan a que el lugar habría estado activo hasta hace pocos días.

“Es muy probable que haya operado la anterior semana con salidas y vuelos”, indicaron, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de un punto logístico para envíos ilegales.

Además, se hallaron uniformes de tipo militar color beige, que habrían sido utilizados por personas encargadas de la seguridad del hangar.

CLAVES EN LOS CELULARES

El avance del caso también se apoya en el análisis de dispositivos móviles incautados, procesados por el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI).

En ellos se encontraron:

Conversaciones y audios relevantes

Información sobre ubicaciones

Incluso amenazas dirigidas a autoridades policiales

Estos elementos permitieron ampliar los operativos en distintas zonas del departamento.

APREHENDIDOS

En el lugar fueron identificadas y aprehendidas cinco personas:

Tres ciudadanos colombianos

Dos bolivianos

Todos ellos están bajo investigación por su presunta vinculación con la red criminal.

UN CASO QUE CRECE

Este hallazgo se suma a los operativos desplegados tras la caída de Marset, considerado uno de los narcotraficantes más peligrosos de la región.

Las autoridades sostienen que la desarticulación de su red aún está en proceso y que podrían aparecer nuevos puntos de operación similares.

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