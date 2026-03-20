Identifican a ciudadano brasileño fallecido en Guayaramerín; su acompañante sigue internada

Un ciudadano de nacionalidad brasileña fue acribillado la noche del jueves en plena vía pública en Guayaramerín, en un hecho violento que también dejó a una mujer herida y que es investigado por las autoridades como un posible ajuste de cuentas.

El fiscal departamental del Beni, Alexander Mendoza, informó que la víctima fue identificada como Luiz Gabriel Vinhorquis de Souza, de 25 años, quien se encontraba acompañado por H.S.H., de 23, al momento del ataque.

De acuerdo con los primeros reportes del Ministerio Público, el hecho ocurrió pasadas las 20:00 en inmediaciones de la plaza principal, cuando sujetos armados a bordo de un vehículo interceptaron a la víctima y abrieron fuego mientras se encontraba en movimiento. Posteriormente, uno de los atacantes descendió del motorizado y disparó nuevamente contra el hombre, impactándolo en la cabeza.

“El occiso fue trasladado a un hospital, donde la médico de turno determinó que falleció por un shock hipovolémico producto de múltiples impactos de arma de fuego”, explicó Mendoza, quien detalló que el cuerpo presentaba al menos seis heridas de bala.

La acompañante de la víctima sobrevivió al ataque y permanece internada bajo resguardo policial. Las autoridades evitaron brindar mayores detalles sobre su estado de salud con el fin de preservar su seguridad.

En cuanto a los responsables, el fiscal señaló que el vehículo utilizado en el ataque fue hallado a unos 10 kilómetros de la ciudad, completamente calcinado. Se presume que los autores del crimen huyeron hacia territorio brasileño.

Las investigaciones continúan en coordinación con la Policía, mientras no se descarta que el asesinato esté vinculado a un ajuste de cuentas. “Son hipótesis que se manejan y serán confirmadas conforme avancen las pesquisas”, indicó Mendoza.

El crimen, que ocurrió ante la mirada de transeúntes, quedó registrado en cámaras de seguridad. Las imágenes muestran a la víctima tendida en el suelo junto a su motocicleta, y segundos después a un hombre vestido de negro que desciende de un vehículo y dispara reiteradamente, generando pánico entre las personas que se encontraban en el lugar.

La Policía mantiene operativos en la zona para dar con los autores de este hecho de sangre.

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