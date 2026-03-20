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Televisores, budas y sábanas: los bienes por los que acusan a una familia en el caso Marset

La Policía desarticuló a una familia acusada de saquear viviendas vinculadas a Sebastián Enrique Marset Cabrera en Santa Cruz. Los objetos robados —desde un televisor de 84 pulgadas hasta adornos— fueron incluso empeñados.

Silvia Sanchez

20/03/2026 13:03

De los lujos al empeño: cae familia que saqueó casas de Marset. Foto APG.
Santa Cruz, Bolivia

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El caso del narcotraficante Sebastián Enrique Marset Cabrera sigue revelando nuevos capítulos. Esta vez, la Policía descubrió que parte de su entorno cercano habría comenzado a desmantelar sus bienes tras su caída.

Una familia entera fue aprehendida en Santa Cruz, acusada de ingresar a inmuebles vinculados al uruguayo para saquear y comercializar enseres de alto valor.

DEL LUJO AL EMPEÑO

Según el reporte policial, los implicados sustrajeron diversos objetos de las viviendas, entre ellos:

  • Un televisor de 84 pulgadas

  • Juegos de sábanas

  • Floreros de cerámica

  • Adornos, incluyendo un Buda dorado

  • Un mapamundi decorativo

Lejos de ocultarlos, varios de estos artículos terminaron en una casa de empeños, donde fueron recuperados por las autoridades.

RASTRO CLAVE

Gracias al trabajo de inteligencia de la Felcc, se identificaron los lugares donde los objetos fueron trasladados. Uno de los puntos clave fue una casa de préstamos en la zona de la calle Charcas, donde se secuestraron varios de los bienes.

Entre ellos, destacaba un televisor marca Samsung de gran tamaño, además de herramientas y otros artículos que habrían sido entregados como garantía por dinero.

UNA FAMILIA DETRÁS DEL SAQUEO

Las investigaciones derivaron en la aprehensión de cuatro personas, todas pertenecientes a una misma familia:

  • Luis Pacosillo Espinoza (padre)

  • Alison Pacosillo Cabezas

  • Manuel Pacosillo Cabezas (hijo)

  • Luis Fernando Pacosillo Cabezas (hijo)

Las autoridades no descartan la participación de más implicados, quienes actualmente se encuentran prófugos.

PRUEBAS CONTUNDENTES

La Policía aseguró que cuenta con registros de cámaras de seguridad y declaraciones que vinculan directamente a los aprehendidos con el robo.

Estos elementos forman parte del proceso investigativo que busca esclarecer cómo operaba este grupo y qué otros bienes podrían haber sido sustraídos.

UN CASO QUE SIGUE CRECIENDO

El hallazgo refleja cómo, tras la caída de Marset, su red no solo se fragmentó, sino que incluso algunos de sus allegados habrían intentado beneficiarse de los bienes abandonados.

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