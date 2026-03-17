Accidente deja un herido y daños materiales en la calle Alcoreza en La Paz

Un accidente de tránsito se registró en la calle Alcoreza, en la zona Buenos Aires de la ciudad de La Paz, dejando como saldo una persona herida y daños materiales de consideración. El conductor del vehículo fue el único afectado y quedó atrapado en el interior de su motorizado, siendo rescatado tras varios minutos de trabajo.

Efectivos policiales que realizaban patrullaje acudieron de inmediato al lugar del hecho.

“Evidentemente estábamos realizando patrullaje y pudimos ver el accidente e inmediatamente auxiliamos a la persona”, señaló un uniformado.

Testigos indicaron que el impacto fue amortiguado por una estructura, lo que evitó consecuencias mayores.

El herido fue trasladado en ambulancia para recibir atención médica, mientras que personal de Tránsito procedió a remolcar el vehículo con una grúa.

Las autoridades continúan investigando las causas del hecho, aunque no se descarta una falla mecánica como origen del accidente.

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