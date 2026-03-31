Un impactante accidente de tránsito se registró la tarde del pasado jueves en la intersección de la calle Sajama y Mama Ocllo, de la ciudad de Cochabamba. El conductor de una camioneta, en un intento desesperado por evitar una colisión directa contra otro vehículo que apareció en su trayecto, realizó una maniobra brusca que terminó de forma accidentada.

Gracias a las imágenes de las cámaras de vigilancia de la zona, se pudo observar la secuencia exacta del hecho. En el video se aprecia cómo el conductor gira y, al encontrarse prácticamente de frente con el otro motorizado, vira con fuerza para eludir el impacto.

Sin embargo, debido a la velocidad y la brusquedad del giro, el chofer perdió el control de la camioneta, la cual se desvió hacia la acera, impactando violentamente contra un árbol. La fuerza del choque fue tal que el vehículo llegó a pasar por encima del arbusto antes de detenerse por completo.

Aunque el conductor logró el objetivo inicial de no chocar contra el otro automóvil, su vehículo resultó con daños de consideración en la parte frontal y el chasis tras el impacto con el ornato público. Por el momento, las autoridades de Tránsito analizan las imágenes para determinar responsabilidades y verificar si hubo exceso de velocidad por parte de alguno de los involucrados.

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