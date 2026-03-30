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Policial

Adulto mayor pierde la vida tras ser atropellado en Santa Cruz

El accidente ocurrió cuando el conductor no logró frenar a tiempo, provocando la muerte del vecino de la tercera edad.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

30/03/2026 9:05

Santa Cruz, Bolivia

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Un trágico accidente de tránsito se registró en el barrio Prolongación Curupaú, en Santa Cruz, cuando un adulto mayor que intentaba cruzar la calle fue atropellado por un vehículo que circulaba a alta velocidad, perdiendo la vida en el lugar.

Vecinos de la zona expresaron su preocupación por la falta de seguridad vial. “Como vecinos estamos muy preocupados de esta situación. Hay falta de iluminación y nuestro parque central está rodeado de monte, lo que genera inseguridad tanto ciudadana como del tránsito”, declaró uno de los residentes.

El accidente ocurrió mientras la víctima, un hombre de aproximadamente 60 años, regresaba a su casa. Según los testigos, el conductor no logró frenar a tiempo y golpeó de lleno al adulto mayor, provocándole lesiones mortales en la cabeza.

Se conoce que el conductor del vehículo reside en el barrio Ambrosio Villarroel, ubicado cerca del defensivo, según indicaron los vecinos.

 

Los residentes hicieron un llamado a las autoridades municipales para que se implementen medidas de prevención, como la instalación de “rompemuellas” en la avenida principal y mejorar la iluminación del parque, un lugar frecuentado por familias de la zona.

La víctima vivía sola, aunque su familia le brindaba asistencia nocturna para tareas básicas en el hogar. La comunidad exige acciones inmediatas para evitar que sucesos similares vuelvan a ocurrir.

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