Semana Santa: celebraciones masivas comienzan el jueves y hay feriado largo, ¿qué días son?

Bolivia entra en cuenta regresiva para uno de los fines de semana más esperados del año. La Semana Santa no solo marca un periodo de profunda tradición religiosa, sino también uno de los primeros feriados largos de 2026, ideal para descansar o viajar.

Aunque las actividades litúrgicas comienzan días antes, las celebraciones más masivas arrancan desde el jueves, cuando miles de personas participan en procesiones, vigilias y eventos tradicionales en todo el país.

¿Cuáles son los días feriados?

De acuerdo con el calendario oficial:

Viernes 3 de abril : Viernes Santo (feriado nacional inamovible)

Sábado 4 de abril

Domingo 5 de abril

Esto conforma un fin de semana largo de tres días, con suspensión de actividades laborales y administrativas.

Una tradición que mueve al país

La Semana Santa comenzó el Domingo de Ramos (29 de marzo) y culmina con el Domingo de Resurrección, en un periodo cargado de actividades religiosas, culturales y gastronómicas.

En distintas ciudades y pueblos se realizan:

Procesiones multitudinarias

Representaciones de la Pasión de Cristo

Ferias gastronómicas tradicionales

Peregrinaciones

Más feriados largos en 2026

El Gobierno también definió otros fines de semana extendidos para impulsar el turismo:

1 de mayo (Día del Trabajo)

4 y 5 de junio (Corpus Christi)

22 de junio (Año Nuevo Andino Amazónico)

6 y 7 de agosto (Día de la Patria)

2 de noviembre (Difuntos)

25 de diciembre (Navidad)

Lo que se viene

Semana Santa no solo representa fe y tradición… también marca el inicio de una temporada de viajes, movimiento económico y reencuentros familiares.

Con el feriado a la vuelta de la esquina, la pregunta es clara: ¿descanso en casa o escapada de fin de semana?

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