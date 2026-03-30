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¿Habrá feriado si gana Bolivia? Esto dijo el presidente Rodrigo Paz al ser consultado

A horas de un partido clave que podría acercar a Bolivia al sueño mundialista, surge una pregunta que mezcla fútbol y expectativa nacional: ¿habrá feriado si gana la Verde? La respuesta oficial, por ahora, no es la que muchos esperaban.

Silvia Sanchez

30/03/2026 9:11

¿Feriado si gana Bolivia? Esto dijo el presidente y no gustará a todos. Foto APG.
Bolivia

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La ilusión está intacta. Bolivia se juega un partido decisivo ante Irak en el repechaje, y la expectativa no solo se vive en las canchas o en las tribunas, sino también en las redes sociales, donde una pregunta se volvió tendencia: ¿se declarará feriado si la Verde clasifica al Mundial?

La consulta llegó hasta el propio presidente, Rodrigo Paz, quien fue abordado por la prensa este domingo. Su respuesta, breve pero contundente, pareció enfriar el entusiasmo.

“¿Hay hartos feriados, no?”, respondió entre risas.

La frase, aunque en tono distendido, deja entrever que la posibilidad de un feriado nacional por una eventual victoria luce lejana.

 

 

Apoyo total a la Verde

Más allá del tema del feriado, el mandatario destacó el trabajo del equipo y envió un mensaje de respaldo a la selección boliviana.

“Agradecer al profe (Óscar) Villegas, él es el responsable, a la Federación Boliviana que asume la decisión de creer en un entrenador boliviano (…) ¿Por qué no creer que Bolivia puede ganar?”, afirmó.

El presidente evitó adelantar resultados, pero dejó claro que lo más importante es el desempeño del equipo y la posibilidad de lograr una victoria histórica.

¿Viaje presidencial?

En la previa del encuentro, el titular de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, había señalado que el presidente expresó su intención de viajar a México para presenciar el partido. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial.

Más que un feriado

Mientras el país contiene la respiración, una cosa está clara: más allá de un día libre, lo que realmente está en juego es la ilusión de todo un país.

Porque si Bolivia gana, no solo podría acercarse al Mundial, también podría regalarle a su gente una alegría que vale mucho más que cualquier feriado.

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