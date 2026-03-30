¿Por qué se evita consumir carne roja en Semana Santa? La tradición que se mantiene en Bolivia

Durante la Semana Santa, miles de familias bolivianas transforman su mesa en un espacio de tradición, fe y memoria. La ausencia de carne roja y la preparación de los emblemáticos 12 platos no solo responden a una práctica religiosa, sino a una herencia cultural que se mantiene viva, aunque con nuevas formas.

En Bolivia, la Semana Santa se vive también desde la cocina. La tradición católica establece evitar el consumo de carne roja, especialmente el Viernes Santo, como símbolo de respeto y recogimiento. En su lugar, toma protagonismo una costumbre profundamente arraigada: la preparación de 12 platos, en representación de los apóstoles.

La mesa se llena de sabores tradicionales donde predominan ingredientes locales y recetas transmitidas de generación en generación. Pescados de río y lago, sopas sustanciosas, ajíes de verduras y postres caseros marcan el menú de estas fechas.

Sabores que cuentan historias

Entre los alimentos más representativos destacan:

Pescados: trucha frita, wallake de karachi (caldo picante), ispi frito y sábalo a la parrilla.

Sopas y ajíes: queso humacha, ají de papalisa, ají de cochayuyo, locro de zapallo, sopa de pan, arroz con queso y chairo paceño sin carne.

Acompañamientos y postres: humintas, papas a la huancaína, arroz con leche y ensaladas frescas.

La diversidad regional también se hace presente: en el oriente es común acompañar el pescado con plátano y somó, mientras que en el altiplano destacan preparaciones como el pesque de quinua.

Los 12 platos más tradicionales

Aunque la lista puede variar según la región y la familia, estos son algunos de los más preparados:

Sajta de papalisa: elaborada con papa deshidratada y ají.

Arroz con leche: postre clásico, espolvoreado con canela y clavo de olor.

Wallaque de pejerrey: caldo aromático con muña, papa y chuño.

Queso humacha: mezcla cremosa de queso, choclo, ají amarillo y huevo.

Sopa de papapica: caldo de papas con huevo batido.

Papas a la huancaína: papas con salsa de maní, acompañadas de huevo y lechuga.

Chupe de camarones: sopa espesa con camarones, queso, arroz y ají colorado.

Ají de arvejas: preparado con arvejas, papa y ají amarillo.

Sopa de pan: capas de pan con jigote, similar a una lasaña criolla.

Sopa de quinua: nutritiva, con ingredientes andinos.

Carbonada: puré de zapallo con verduras y ají.

Pescado a la parrilla: especialmente tambaquí, marinado con limón y sal.

A estos platos se suman opciones como el pastel de fideo y la papa chanqa, además de alimentos tradicionales como bizcochos, maní y frutas.

Tradición que evoluciona

Si bien la costumbre de preparar los 12 platos sigue vigente, en muchos hogares bolivianos se ha adaptado a la vida moderna. Hoy, algunas familias optan por cocinar tres o cuatro platos emblemáticos, manteniendo el espíritu de la tradición sin perder su esencia.

Más allá del menú, la Semana Santa representa un momento de unión, reflexión y conexión con las raíces. Una fecha donde la fe se expresa no solo en lo espiritual, sino también en cada sabor que llega a la mesa.

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