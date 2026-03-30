¿Hay feriado largo? Así se aplica el descanso en Semana Santa 2026 en Bolivia

La Semana Santa 2026 en Bolivia se celebra del 29 de marzo al 5 de abril, un periodo que combina actividades religiosas, tradiciones culturales y movimiento turístico en distintas regiones del país.

El calendario inicia con el Domingo de Ramos (29 de marzo), que recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén, y continúa con el Lunes, Martes y Miércoles Santo, jornadas marcadas por misas y preparación espiritual.

El feriado nacional

El momento central llega el Viernes Santo (3 de abril), fecha en la que se conmemora la Pasión y Muerte de Cristo. Es además feriado nacional, con suspensión de actividades laborales y administrativas.

El Jueves Santo (2 de abril) también tiene relevancia litúrgica con rituales como el lavado de pies, aunque no está contemplado como feriado oficial.

Cierre de la celebración

La conmemoración continúa con el Sábado Santo (4 de abril), dedicado a la vigilia pascual, y concluye con el Domingo de Resurrección (5 de abril), que simboliza la victoria de la vida sobre la muerte.

Impacto cultural y turístico

En ciudades como Sucre, Copacabana, Tarija y San Ignacio de Moxos, la Semana Santa incluye procesiones, ferias, actividades culturales y oferta gastronómica.

Además de su significado religioso, este periodo se consolida como uno de los de mayor movimiento turístico y económico en Bolivia, impulsando viajes internos y actividades comerciales.

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