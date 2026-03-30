Falta 1 día: dónde ver Bolivia vs. Irak y todo lo que debes saber

La cuenta regresiva entra en su fase final. La Selección de Bolivia está a solo un partido de hacer historia y volver a una Copa del Mundo.

El duelo ante Irak, por el repechaje intercontinental rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026, se jugará este martes 31 de marzo a las 23:00 (hora boliviana) en el Estadio BBVA.

¿Dónde ver el partido?

El compromiso será transmitido en vivo y gratis por Red Uno:

Señal abierta (TV)

Plataforma digital: RedUno.com.bo

Cables autorizados

Esto permitirá que los hinchas sigan el partido desde cualquier punto del país.

Cobertura especial desde antes

Desde las 22:00, el streaming “Firmes con la Verde” ofrecerá una previa completa con invitados especiales, exjugadores y análisis del reconocido periodista deportivo Gustavo Fuss.

Cómo llega Bolivia

En lo deportivo, el técnico Óscar Villegas confirmó que el equipo llegará en plenitud de condiciones.

Pese a algunas molestias en días previos, jugadores clave como Miguel Terceros y Diego Medina ya están recuperados y disponibles para el partido.

Todo o nada

El formato no deja margen de error: un solo partido definirá el futuro de la Verde. Si gana, Bolivia se quedará con uno de los cupos disponibles para completar la lista de selecciones que jugarán el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

La ilusión está más viva que nunca

A horas del partido, el país entero se prepara para alentar. No es un juego más: es la oportunidad de volver a soñar en grande.

La cita está marcada. La historia espera. Y la Verde está a un paso.

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