“De vida o muerte”: Viscarra anticipa el partido más importante de La Verde

No hay margen para dudas. La Selección de Bolivia afronta uno de los partidos más importantes de los últimos años, y dentro del plantel lo tienen claro: este duelo es definitivo.

“Será un partido de vida o muerte”, afirmó el arquero Guillermo Viscarra, al referirse al enfrentamiento ante Irak por el repechaje rumbo al Mundial 2026.

El encuentro se disputará en Monterrey, donde Bolivia buscará sellar su clasificación en un escenario cargado de tensión, expectativa y esperanza.

Un historial que obliga a reaccionar

Bolivia no llega con números favorables frente a selecciones asiáticas. De los 18 partidos disputados hasta ahora, la Verde solo logró cuatro victorias, además de siete empates y siete derrotas.

Los triunfos se registraron ante Arabia Saudita, Myanmar y Jordania, todos en partidos amistosos. Un dato que refleja el desafío que enfrenta el equipo en este compromiso decisivo.

Un rival conocido

El choque ante Irak marcará el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones. El único antecedente se remonta al 20 de noviembre de 2018, cuando igualaron sin goles en el Khalifa bin Zayed Stadium, en Emiratos Árabes Unidos.

Pero esta vez el contexto es completamente distinto.

“Va a ser un partido muy diferente… hermoso para dejarlo todo, para dejar la vida allá adentro”, expresó Viscarra, reflejando la intensidad con la que se vive la previa.

Todo por un sueño

Ambas selecciones llegan con el mismo objetivo: alcanzar el Mundial. Y esa motivación convierte el duelo en un choque de alto voltaje, donde cada jugada puede marcar la historia.

La ilusión está intacta

La Verde sabe que no solo se juega un partido, sino el sueño de todo un país.

Y en palabras de su arquero, la consigna es clara: dejar la vida en la cancha… y creer hasta el final.

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