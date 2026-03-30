“Bolivia, hermano, ya eres mexicano”: así se vive la previa del Bolivia vs. Irak

La cuenta regresiva está en marcha. A un día del duelo decisivo ante Irak, Selección de Bolivia ya juega su propio partido fuera de la cancha. Y lo hace en medio de un ambiente electrizante en Monterrey, que se ha convertido en el epicentro de una verdadera fiesta futbolera.

Las 30.000 entradas están completamente agotadas, y todo apunta a un estadio repleto en el imponente Estadio BBVA, donde hinchas bolivianos y mexicanos ya comienzan a hacer sentir su aliento.

Plantel completo y confianza total

Desde tierras mexicanas, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, confirmó una noticia clave: no hay bajas.

“Ahora, focalizarnos al 100% en nuestro próximo rival, Irak”, afirmó, destacando la motivación del equipo y la confianza en el proceso que atraviesa la selección.

Costa también subrayó el impacto del recambio generacional y reveló un incentivo importante: cerca del 50% de los ingresos mundialistas ha sido comprometido como premio para los jugadores, una apuesta fuerte para alcanzar el objetivo.

“Bolivia, hermano, ya eres mexicano”

Pero la fiesta no solo se vive en el estadio. En redes sociales y en las calles de Monterrey, el ambiente ya es mundialista.

El grupo argentino radicado en Bolivia, La Mara Santos, lanzó una canción dedicada a la Verde que rápidamente se volvió viral, convirtiéndose en el himno no oficial de esta previa cargada de emoción.

A eso se suma un detalle que ha conmovido a muchos: el apoyo de los hinchas locales. En varios videos, aficionados mexicanos se suman al aliento con un grito que ya recorre internet:

“Bolivia, hermano, ya eres mexicano”.

Una muestra de unión que trasciende fronteras y que le da a la Verde un impulso extra en la antesala del partido más importante de los últimos años.

Todo listo para hacer historia

La Federación también gestiona un vuelo chárter para facilitar la llegada de más hinchas, dirigentes y autoridades, en un intento por convertir el estadio en una verdadera fortaleza boliviana.

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