Así está el ranking de títulos oficiales en el fútbol mundial: ¿está Bolivia?

El fútbol también se mide en números. Y en esa carrera por la gloria, la Selección Argentina se posiciona como la selección más laureada del mundo, con 23 títulos oficiales reconocidos hasta marzo de 2026.

Detrás aparecen potencias históricas como la Selección de Brasil con 20 trofeos, la Selección de Uruguay con 19, y la Selección de México con 14, consolidando el dominio americano en el palmarés internacional.

El ranking de los más campeones

Selección Argentina (23 títulos)

3 Mundiales (1978, 1986, 2022), 16 Copas América, 1 Copa Confederaciones, 2 Finalissima, 1 Campeonato Panamericano.

Selección de Brasil (20 títulos)

5 Mundiales (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), 9 Copas América, 4 Copas Confederaciones y títulos juveniles integrados en el historial.

Selección de Uruguay (19 títulos)

2 Mundiales (1930, 1950), 15 Copas América y 2 Copas de Oro.

Selección de México (14 títulos)

12 Copas de Oro de CONCACAF, 1 Copa Confederaciones y 1 Campeonato Panamericano.

Claves de una hegemonía

El dominio en la Copa del Mundo sigue siendo determinante:

Selección de Brasil lidera con 5 títulos.

Selección Argentina suma 3.

Selección de Uruguay cuenta con 2.

Son las únicas selecciones americanas que han logrado levantar el trofeo más importante del planeta.

Además, el reciente título continental de 2024 permitió a la Selección Argentina mantenerse como la máxima ganadora de la Copa América, reforzando su dominio en la región.

Más que títulos, historia

Más allá de los números, este ranking refleja décadas de rivalidad, identidad y pasión. Cada trofeo cuenta una historia, cada final define generaciones.

Y aunque los datos pueden variar según qué torneos se consideren oficiales en distintos registros, hay algo que no cambia: la pelea por ser el rey del fútbol sigue más viva que nunca.

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