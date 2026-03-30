Largas filas y fe intacta: bolivianos buscan su lugar para alentar a La Verde

La ilusión no se negocia. A miles de kilómetros de casa, hinchas de la Selección de Bolivia protagonizan largas filas en Monterrey con un solo objetivo: conseguir una de las últimas entradas para el duelo decisivo ante Irak.

En medio de la expectativa por el repechaje rumbo al Mundial, la demanda superó todas las previsiones. Según confirmó el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, se gestionó un lote de 500 boletos destinado principalmente a los aficionados que viajaron desde Bolivia.

Filas, espera y mucha fe

En los alrededores del hotel de concentración, la escena se repite: filas organizadas, largas horas de espera y rostros cargados de ilusión. Muchos de los hinchas recorrieron miles de kilómetros para estar presentes en un partido que puede marcar una generación.

Sin embargo, no todos tienen garantizado su ingreso. Varios permanecen en lista de espera, con la esperanza de acceder a una entrada de último momento.

Un estadio que promete explotar

El partido se disputará este martes en el Estadio BBVA, conocido como el “Gigante de Acero”, donde se prevé un lleno total.

Cerca de 30.000 entradas ya fueron vendidas, superando las expectativas iniciales. Ante la alta demanda, la FIFA evalúa habilitar un nuevo lote de boletos para cubrir a los hinchas que, en su mayoría, provienen de Bolivia y México.

Reventa y precios elevados

Aunque el precio oficial ronda los 18 dólares, la escasez generó la aparición de revendedores que llegan a quintuplicar el valor original, complicando aún más el acceso para los aficionados.

Monterrey se pinta de verde

En las calles de Monterrey, la previa ya se vive con intensidad. La comunidad boliviana, junto a mexicanos que se suman al aliento, comienza a teñir la ciudad de verde en un ambiente de fraternidad y entusiasmo.

Todo por un lugar en la historia

El duelo ante Irak no es un partido más. Para Bolivia, significa la posibilidad de volver a un Mundial tras 32 años. Para los hinchas, es mucho más que fútbol: es identidad, sacrificio y orgullo.

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