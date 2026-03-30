Abril llega con buenas noticias para miles de jubilados en Bolivia. Los beneficiarios del sistema administrado por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Sensasir) recibirán un pago que no pasará desapercibido: incluye aumento y montos acumulados.

En total, más de 69.000 rentistas serán beneficiados con esta medida, que responde al ajuste anual por inflación dispuesto por el Estado.

¿Por qué habrá tres pagos juntos?

El depósito de abril no es uno más. En una sola boleta se concentrarán:

La renta mensual actualizada de abril

Los retroactivos de enero, febrero y marzo

El incremento aplicado para toda la gestión 2026

Esto genera la percepción de un “triple pago”, que para muchos representará un ingreso significativamente mayor al habitual.

¿De cuánto es el aumento?

El incremento está basado en la variación de las Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) y alcanza aproximadamente un 18,12% para esta gestión, en el marco del Decreto Supremo 5561.

Pero no todos recibirán lo mismo.

El ajuste será inversamente proporcional, lo que significa que:

Quienes tienen rentas más bajas recibirán aumentos mayores (hasta alrededor de Bs 750 )

Las rentas más altas tendrán incrementos menores (cerca de Bs 250)

¿Quiénes se benefician?

El incremento aplica exclusivamente a jubilados del sistema de reparto (vigente hasta 1997), incluyendo también a derechohabientes.

Actualmente, este grupo alcanza a más de 69.000 personas en todo el país.

¿Cuándo y cómo se cobra?

Los pagos comenzarán desde el 1 de abril a través del Banco Unión y otras agencias autorizadas.

Un punto clave: No es necesario realizar ningún trámite.

Los rentistas solo deben acudir como cada mes para cobrar su renta.

Más que un pago, un alivio económico

Este ajuste no solo incrementa la renta mensual hasta fin de año, sino que también impactará en beneficios como el aguinaldo y futuros aumentos.

En un contexto económico desafiante, abril se perfila como un mes clave para miles de jubilados.

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