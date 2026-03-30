¿Sin filas para cobrar tu pensión? Así funciona el abono en cuenta

La Gestora Pública ofrece un servicio gratuito que permite recibir la pensión directamente en una cuenta bancaria. Es seguro, rápido y evita largas esperas en entidades financieras.
30/03/2026 11:39
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Cobrar la pensión sin hacer filas ya es una realidad en Bolivia. Gracias al servicio de abono en cuenta, los beneficiarios pueden recibir su dinero directamente en su cuenta bancaria en bolivianos, sin necesidad de acudir cada mes a una entidad financiera.
Este mecanismo, implementado por la Gestora Pública, busca facilitar el acceso a los pagos y brindar mayor comodidad, especialmente a adultos mayores.
¿Cómo funciona?
El sistema deposita automáticamente la pensión en una cuenta de ahorro personal, a nombre del titular, eliminando filas y reduciendo riesgos.
Requisitos para solicitar el servicio
Para acceder al abono en cuenta, debes presentar en físico:
Carta dirigida a la Gestora solicitando el servicio
Fotocopia de la cédula de identidad vigente
Documento bancario (voucher) con número de cuenta y nombre de la entidad
La cuenta debe estar en bolivianos y a nombre del beneficiario
Además, el trámite debe realizarse de forma presencial en cualquiera de las agencias habilitadas a nivel nacional.
Ventajas del abono en cuenta
Evitas filas y aglomeraciones
Mayor seguridad en el cobro
Acceso rápido y directo al dinero
Comodidad para el beneficiario
Control de vivencia: requisito clave
Quienes opten por esta modalidad deben realizar el control de vivencia cada 3 meses. Esto puede hacerse fácilmente a través de la app móvil Gestora Renta Dignidad, mediante validación facial.
¿Dónde puedes cobrar?
El servicio permite recibir el dinero en distintas entidades financieras del país, ampliando las opciones para los beneficiarios.
Más comodidad, menos filas
El abono en cuenta se consolida como una alternativa práctica y segura para miles de bolivianos.
Un trámite sencillo puede hacer la diferencia: menos tiempo en filas y más tranquilidad al momento de cobrar tu pensión.
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