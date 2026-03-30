¿Sin filas para cobrar tu pensión? Así funciona el abono en cuenta

Cobrar la pensión sin hacer filas ya es una realidad en Bolivia. Gracias al servicio de abono en cuenta, los beneficiarios pueden recibir su dinero directamente en su cuenta bancaria en bolivianos, sin necesidad de acudir cada mes a una entidad financiera.

Este mecanismo, implementado por la Gestora Pública, busca facilitar el acceso a los pagos y brindar mayor comodidad, especialmente a adultos mayores.

¿Cómo funciona?

El sistema deposita automáticamente la pensión en una cuenta de ahorro personal, a nombre del titular, eliminando filas y reduciendo riesgos.

Requisitos para solicitar el servicio

Para acceder al abono en cuenta, debes presentar en físico:

Carta dirigida a la Gestora solicitando el servicio

Fotocopia de la cédula de identidad vigente

Documento bancario (voucher) con número de cuenta y nombre de la entidad

La cuenta debe estar en bolivianos y a nombre del beneficiario

Además, el trámite debe realizarse de forma presencial en cualquiera de las agencias habilitadas a nivel nacional.

Ventajas del abono en cuenta

Evitas filas y aglomeraciones

Mayor seguridad en el cobro

Acceso rápido y directo al dinero

Comodidad para el beneficiario

Control de vivencia: requisito clave

Quienes opten por esta modalidad deben realizar el control de vivencia cada 3 meses. Esto puede hacerse fácilmente a través de la app móvil Gestora Renta Dignidad, mediante validación facial.

¿Dónde puedes cobrar?

El servicio permite recibir el dinero en distintas entidades financieras del país, ampliando las opciones para los beneficiarios.

Más comodidad, menos filas

El abono en cuenta se consolida como una alternativa práctica y segura para miles de bolivianos.

Un trámite sencillo puede hacer la diferencia: menos tiempo en filas y más tranquilidad al momento de cobrar tu pensión.

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