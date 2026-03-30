El escarabajo boliviano que compite a nivel mundial necesita tu voto para ganar

El Bolivian Ornate Tiger Beetle está entre los cuatro finalistas de una competencia internacional y lidera la votación. Sin embargo, la diferencia es mínima y el resultado depende del apoyo en estos últimos días.

Un pequeño insecto está logrando algo gigante: poner a Bolivia en el radar mundial de la biodiversidad. El Bolivian Ornate Tiger Beetle, conocido por sus colores llamativos y su singular apariencia, se mantiene como uno de los favoritos en una competencia internacional que ya entró en su etapa más decisiva.

El certamen se encuentra en su quinta ronda, donde solo quedan cuatro finalistas. Cada voto cuenta… y mucho.

¿Por qué es importante apoyar?

Más allá de la competencia, este tipo de iniciativas buscan visibilizar especies únicas y generar conciencia sobre la importancia de proteger la biodiversidad. En este caso, el escarabajo boliviano no solo representa a un país, sino también a la riqueza natural que muchas veces pasa desapercibida.

Especialistas destacan que estos espacios ayudan a despertar interés global por la conservación y el cuidado de los ecosistemas.

Una ventaja que puede cambiar

Aunque el escarabajo boliviano ha logrado mantenerse en el primer lugar, la diferencia con los otros finalistas es mínima. Eso significa que cualquier cambio en la votación puede definir el resultado final.

La organización y los seguidores coinciden en algo: este es el momento clave para sumar apoyo.

Cómo votar y hasta cuándo

La votación estará abierta hasta el 4 de abril, y cualquier persona puede participar.

Puedes apoyar aquí: https://uproar.indianapoliszoo.com

Un voto, un mensaje al mundo

En la recta final, todo depende del impulso colectivo. Un clic puede parecer pequeño, pero puede marcar la diferencia entre ganar o quedar en el camino.

Hoy, Bolivia no solo compite, también tiene la oportunidad de mostrarle al mundo la belleza de su biodiversidad.

El escarabajo ya llegó lejos. Ahora necesita de todos para dar el último paso.

Mira la programación en Red Uno Play