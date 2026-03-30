Por Semana Santa, los mercados de Cochabamba, especialmente el sector de El Arco en la avenida Petrolera, registran una amplia oferta de pescado, con precios que parten desde los 35 bolivianos por kilo.

Algunos comerciantes informaron que el producto llega principalmente desde el trópico, del municipio de Entre Ríos, y se comercializa con “peso cabal y fresco del día”.

Entre las variedades más demandadas están el pacú, surubí, sábalo y tambaquí. Los precios varían según el tipo y la presentación. El pacú se vende entre 35 y 37 bolivianos el kilo, mientras que ejemplares más pequeños, de entre 500 y 700 gramos, cuestan alrededor de 32 bolivianos. El filete de surubí alcanza los 65 bolivianos, y el pescado entero puede oscilar entre 50 y 100 bolivianos. En tanto, el sábalo se oferta desde los 20 bolivianos.

Una de las novedades este año es la venta de raya, que pesa aproximadamente cinco kilos y se comercializa en 70 bolivianos, generalmente preparada a la parrilla con sal y limón.

Pese a la alta demanda por la temporada, los comerciantes aseguran que los precios se mantienen estables e incluso algunos han registrado una leve reducción, lo que genera expectativa en la población.

Intendencia

Desde la Intendencia Municipal de Cochabamba se habilitaron líneas para denunciar irregularidades (61561515, 4250123 y 151) y se instaló un punto de control en la zona para verificar la calidad y el peso justo del producto.

Las autoridades también recomiendan a la población verificar que el pescado esté en buen estado, revisando características como olor fresco, ojos transparentes, agallas rojizas, escamas brillantes y carne firme al tacto, para garantizar una compra segura durante esta temporada.

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